اليابان وأمريكا تسعيان للتوصل لاتفاق تجاري بحلول سبتمبر

اتفقت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على السعي للتوصل لاتفاق عام بشأن التجارة الثنائية بحلول سبتمبر/أيلول، من أجل تقريب وجهات النظر إزاء الرسوم علي اللحوم وقطاع السيارات.

وفي إطار حملته لتصحيح ما يصفه بالخلل في موازين التجارة العالمية، حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليابان على فتح قطاع الزراعة الذي يتسم بحساسية سياسية، فضلا عن تقليص صادرات السيارات للولايات المتحدة. وذلك بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وجرى التوصل للاتفاق خلال اجتماع بين وزير التجارة الياباني، توشيميتسو موتيجي، والممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، في واشنطن.

ويأمل الجانبان التوصل لاتفاق تجاري قبل اجتماع رئيس وزراء اليابان، شينزو ابي، والرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر/أيلول.

وأول أمس الجمعة، قال موتيجي للصحفيين عقب اجتماعه مع لايتهايزر:

إن الجانبين أحرزا "تقدما كبيرا" في تضييق هوة الخلاف بشأن التجارة، واتفقا على عقد اجتماع آخر على مستوى الوزراء، في وقت لاحق هذا الشهر.