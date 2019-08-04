الأولى في تاريخها وبمشاركة دولية.. إسرائيل تجري مناورة بحرية

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة، صباح اليوم، الأحد، أكد من خلالها أن سلاح البحرية الإسرائيلي سيبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل مناورة بحرية بمشاركة دولية ضخمة.

وأوضح أدرعي، قائلا:

سيبدأ صباح اليوم الأحد، تمرين بقيادة سلاح البحرية شمال البلاد، وفي ميناء حيفا بالتحديد، وسيستمر حتى يوم الخميس القادم.

نؤكد أنه تم التخطيط لهذا التمرين مسبقًا، كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2019 وهو مُعَدّ للحفاظ على جاهزية القوات وقدراتها. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 3, 2019

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

سيشمل التمرين الذي ستشارك به 10 أساطيل أجنبية، تعاونا دوليا على الأراضي الإسرائيلية، حيث سيتم التدرب على سيناريو يحاكي عمليات إغاثة إنسانية في حال وقوع هزة أرضية قوية.

وأضاف أدرعي في تغريدة أخرى:

تم التخطيط لهذا التمرين مسبقًا، كجزء من خطة التدريبات السنوية لعام 2019، وهو مُعَدّ للحفاظ على جاهزية القوات وقدراتها.

ويشار إلى أن إسرائيل رفضت مشاركة أساطيل بحرية مناورات بحرية في ميناء حيفا، ولكن مع تغير نظرية الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة، ونتيجة لتغير موازين القوى، فإن تل أبيب سمحت بمشاركة قوات بحرية أجنبية في مثل هذه المناورات.