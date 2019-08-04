بيلاروسيا تدين إطلاق النار في أمريكا وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا

أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأحد، إطلاق النار الذي وقع في مدينتي إل باسو ودايتون الأمريكيتين، معربة عن تعازيها لعائلات وأصدقاء الضحايا.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة نشر على حسابها الرسمي في "تويتر": "ندين بشدة عمليات الإعدام الجماعية الوحشية في إل باسو بولاية تكساس، ودايتون بولاية أوهايو. ونعرب عن خالص تعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 4 августа 2019 г.

وقٌتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرين، في حادث إطلاق نار بأحد شوارع دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من قتل المسلح، فيما يعد ثاني حادث من نوعه يقع بمدينة أميركية خلال 12 ساعة.

وجاء ذلك عقب نحو 12 ساعة من إقدام مسلح على إطلاق النار بأحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين.