الدفاع الإسرائيلية تكشف عن مشروع لصناعة "دبابة" المستقبل

"كشفت إسرائيل اليوم الأحد عن تقنيات حديثة، يجري العمل عليها لتزويد دبابات الجيش الاسرائيلي بها وصنع "دبابة المستقبل

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "كرمل" وتتنافس ثلاث شركات لتنفيذه على أن يتم الاختيار من بينها.

ويصف مسؤولو المشروع هذه الدبابة ب"الفريدة" من نوعها لأن تصميمها الداخلي يتضمن شاشات كبيرة تعمل باللمس وتمتاز برؤية تصل الى 360 درجة.

وطلبت وزارة الدفاع من الشركات الإسرائيلية الثلاث (إسرائيل لصناعات الفضاء، وإلبيت سيستمز، ورفاييل ديفنس سيستمز) تقديم عروضها وتكليف الشركة المختارة تصنيع الأجهزة الداخلية لدبابة المستقبل.

وقال مسؤول البحث والتطوير العسكري في وزارة الدفاع الإسرائيلي الجنرال يانيف روتم للصحافيين "إنها ثورة تعتمد على أحدث التقنيات، والعديد من الدول والجيوش تبحث عن مركبات مصفحة للمستقبل".

وبحسب الجنرال روتم، يمكن للدبابات في النهاية الوصول إلى مرحلة التحكم الذاتي التام، أي تشغيلها دون الحاجة للعنصر البشري.

ورفض مسؤول البحث والتطوير في الوزارة تحديد إطار زمني دقيق للمشروع والميزانية الخاصة به.

وتعتبر إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.