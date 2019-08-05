مصدر عسكري تركي يعلن توقيت العملية العسكرية في شرق الفرات

أعلن مصدر عسكري تركي، اليوم الإثنين، أن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات قد تنطلق بعد عيد الأضحى