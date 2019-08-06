بمناسبة عيد الأضحى… تبادل رسائل عاجلة بين السنغال وإسرائيل

نشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن بلادها أرسلت 50 رأس غنم كلفتة رمزية ـ على حد قولها ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، قائلة:

عشية عيد الأضحى المبارك قدمت سفارة إسرائيل في السنغال 50 رأس غنم للعائلات الفقيرة كلفتة رمزية، فيما أدى إمام المسجد الكبير في داكار الصلوات.

عشية #عيد_الأضحى_المبارك قدمت @IsraelinSenegal سفارة #إسرائيل في #السنغال ٥٠ رأس غنم للعائلات المستورة كلفتة رمزية، فيما ادى إمام المسجد الكبير في #داكار الصلوات.وشكر سفير إسرائيل بالسنغال على بادرة حسن النية.عسى أن يعيده بالخير والبركة pic.twitter.com/iys5Ls78pl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 6, 2019

وأضافت الصفحة:

وشكر إمام المسجد الكبير في داكار سفير إسرائيل بالسنغال، على بادرة حسن النية، داعيا "عسى أن يعيده بالخير والبركة".

بمناسبة قرب حلول #عيد_الأضحى_المبارك

منحت @IsraelinSenegal سفارة #إسرائيل في #السنغال ٥٠ رأس غنم للفقراء والمعاقين والعائلات المحتاجة



إمام المسجد الكبير في #داكار أدى الصلوات (في الفيديو)

وشكر السفير الاسرائيلي في السنغال روعي روزنبليت على بادرة حسن النية



كل عام وانتم بخير 🙏🌹 pic.twitter.com/ojDalmj1Ah — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 6, 2019

وزاد الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة مشابهة لها على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها:

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، منحت سفارة إسرائيل في السنغال 50 رأس غنم للفقراء والمعاقين والعائلات المحتاجة. إمام المسجد الكبير في داكار أدى الصلوات (في الفيديو) وشكر السفير الإسرائيلي في السنغال، روعي روزنبليت، على بادرة حسن النية. كل عام وأنتم بخير.