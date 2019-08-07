الرئيس ترامب يزور ولايتي تكساس وأوهايو للقاء المتضررين من عمليات إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزور ولايتي تكساس وأوهايو اليوم الأربعاء، عقب الحوادث المأساوية التي وقعت هناك.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "سأسافر غدا (الأربعاء) إلى دايتون، أوهايو، وإلباسو، تكساس للقاء أول من قام بالمساعدة وبفرق إنفاذ القانون، وببعض المتضررين من عمليات إطلاق النار".

Will be going to Dayton, Ohio and El Paso, Texas, tomorrow to meet with First Responders, Law Enforcement, and some of the victims of the terrible shootings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

وأسفرت عمليتا إطلاق نار خلال أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصا، فقد لقي 20 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في تكساس وقتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

وعبر أمريكيون عن صدمتهم لسقوط عدد كبير من الأبرياء في حادثتي إطلاق نار في ولايتي تكساس وأوهايو، وطالب عدد منهم بضرورة ضبط السلاح لحماية الأبرياء.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقعتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية وعمل شيطاني".