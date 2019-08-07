دونيتسك تكشف السبب الحقيقي لمقتل عسكريين أوكرانيين

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، عن مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين من منفذي العملية العسكرية التي يشنها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهورية دونيتسك الشعيبة في منطقة دونباس. وزعمت الدفاع الأوكرانية أنهم قتلوا في "قصف العدو" على مواقع القوات الأوكرانية. ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر موقع "فيسبوك" أن حادث إطلاق النار على العسكريين الأوكرانيين قرب بلدة بافلوبول يستهدف تقويض الهدنة.

ومن جهة أخرى نفت وزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية صحة ما أعلنته الدفاع الأوكرانية، وكشفت السبب الحقيقي وراء مقتل العسكريين الأوكرانيين، مبيّنة أنهم قتلوا في انفجار وقع أثناء تفريغ إحدى وسائل النقل من الألغام المضادة للمشاة.

وأكدت وزارة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.