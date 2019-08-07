ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع المزيد لحمايتها من جارتها الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن محادثات تجرى مع كوريا الجنوبية لزيادة ما تدفعه لواشنطن لحمايتها من جارتها الشمالية، مع عودة التوتر على خلفية التجارب الصاروخية الأخيرة من جانب بيونغ يانغ.

وغرد ترامب عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: "وافقت كوريا الجنوبية على دفع مبالغ ضخمة للولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد كوريا الشمالية"، مضيفا: "على مدار عقود عديدة مضت، لم تدفع كوريا الجنوبية للولايات المتحدة إلا القليل، ولكن في العام الماضي، وبطلب من الرئيس ترامب، دفعت كوريا الجنوبية 990.000 مليون دولار".

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the U.S. has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $990,000,000.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد بدأت محادثات لزيادة المدفوع بشكل أكبر للولايات المتحدة، فكوريا الجنوبية دولة ثرية وهي تشعر حاليا بوجوب المساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "العلاقات بين البلدين جيدة للغاية".

...Talks have begun to further increase payments to the United States. South Korea is a very wealthy nation that now feels an obligation to contribute to the military defense provided by the United States of America. The relationship between the two countries is a very good one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

​وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن إطلاق الصواريخ يعد تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وقال كيم جونغ أون، أثناء إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة: "هذا الإجراء العسكري كان مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك، الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".