ماكرون يؤيد مبادرة كييف عقد لقاء "رباعية نورماندي" وينسق مع بوتين وميركل

أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، مبادرة عقد لقاء قمة لـ"رباعية نورماندي"، مشيرا إلى أنه سينسق الأمر مع الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية.

كييف - سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية: "إيمانويل ماكرون أعرب عن تأييده التام لمبادرة أوكرانيا ووافق على ضرورة عقد لقاء قمة قريبا. وأضاف أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتنسيق هذه المبادرة".

وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بحثا خلاله الوضع في دونباس.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، زعماء دول صيغة النورماندي (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) لاجتماع بأقرب وقت لاستئناف المفاوضات حول دونباس، وجاء ذلك على خلفية مقتل أربعة من عسكريين أوكرانيين في دونباس.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

كما تبحث تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات بين الجانبين تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة بينهما.