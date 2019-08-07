إصابة 10 أشخاص بينهم صحفي في اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق أتامبايف

أصيب 10 أشخاص، بينهم صحفي، خلال عملية اقتحام مقر الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامبايف، من قبل القوات الخاصة بهدف القبض عليه بتهم الفساد، بحسب موقع "24كغ".

موسكو - سبوتنيك. وذكر الموقع أن "عدد المصابين بين مؤيدي ألمازبيك آتامبايف، وصل إلى 10 أشخاص"، مضيفا أن الرصاص المطاطي أصاب صحفي يعمل في الموقع.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الشرطة ألقت القبض على الرئيس القرغيزي السابق آتامبايف.

وفي 20 حزيران/ يونيو الماضي، سلم برلمان قرغيزستان إلى مكتب المدعي العام لائحة من الاتهامات ضد أتامباييف أعدتها "لجنة برلمانية" خاصة. ووفقاً لفرضية اللجنة، كان الرئيس السابق ضالعا في قضايا فساد أثناء تحديث محطة بيشكيك الكهروحرارية، والإفراج عن زعيم عصابة الإجرام المنظم، عزيز باتوكاييف، بناءً على شهادات طبية زائفة. وقد وصف أتامباييف التهم الموجهة إليه بأنها "سخيفة" .

وتولى ألمازبك أتامباييف رئاسة البلاد من عام 2011 إلى عام 2017.