موغيريني تدعو الهند وباكستان إلى تجنب التصعيد في إقليم كشمير

شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة العمل على تجنب التصعيد في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان

وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن موغيريني عبرت خلال اتصالين هاتفيين أجرتهما، اليوم، مع كل من وزيري خارجية الهند، سوبرامانيام جيشانكار، وباكستان، شاه محمود قريشي، عن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع الذي يشهده الإقليم.

وشددت موغيريني على قناعة الأوروبيين بأن الحوار بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية هو أمر بالغ الأهمية وأفضل وسيلة لتجنب تدهور الأوضاع.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى دعم دول الاتحاد لحل سياسي لقضية كشمير بين الهند وباكستان، وهي القضية التي تسببت في نزاع طويل الأمد بين الطرفين تسبب في عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وفق تعبيرها.

وأشارت الوكالة إلى أن موغيريني توافقت مع الوزيرين الهندي والباكستاني على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة لمعاينة تطورات الوضع.

يذكر أن الحكومة الهندية قد ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير، مما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد في المنطقة.