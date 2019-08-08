رسميا... تدشين خط قطار بين طهران وأنقرة

في حفل رسمي حضره السفير التركي في إيران، دشنت شركة السكك الحديدية الإيرانية، خط قطار بين طهران والعاصمة التركية أنقرة، مساء أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن القطار انطلق من محطة طهران عند الساعة 21:50 حسب التوقيت المحلي، وبحسب الجدول، سيجري رحلة واحدة أسبوعيا، فيما تستغرق الرحلة من طهران حتى أنقرة 60 ساعة.

ويتوقف القطار عند نقطة الحدود الإيرانية التركية (رازي – كابي كوي)، حيث يستغل الركاب عبّارة لاجتياز بحيرة "فان"، ومن ثم تستكمل الرحلة عبر قطار تركي إلى أنقرة.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال معه خلال شهر يونيو/ حزيران، على إرادة طهران لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستخدام العملة الوطنية للجانبين.

ولفت في اتصاله الهاتفي مع أردوغان، إلى أن إيران وتركيا جنبا إلى جنب وبالتعاون مع سائر الدول الشقيقة والصديقة، يمكنهما إنهاء هذه الوتيرة المؤسفة والخطيرة، وأن يساهما في تسوية قضايا المنطقة ومشكلاتها والعالم الإسلامي جيدا.

من جانبه، قال أردوغان إن تركيا وإيران بلدان صديقان وشقيقان في المنطقة، وأن تنمية العلاقات والتعاون بينهما سيصب في مصلحة الشعبين والمنطقة.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر فبراير/ شباط، أن بلاده مستعدة لوضع آلية تجارية شبيهة بالآلية الأوروبية للتعاون مع طهران.

وقال أردوغان خلال لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني في سوتشي "تركيا ترحب بالآلية الأوروبية الخاصة للتجارة مع إيران، ومستعدة للتعاون معها في إطارها، وكذلك وضع آلية ثنائية".