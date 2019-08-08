مسؤول إيراني: بلادنا تحولت إلى قوة كبرى في المنطقة والعالم

أكد الرئيس السابق لمنظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) الإيرانية، العميد غلام حسين غيب برور، أن بلاده تحولت إلى قوة كبرى في المنطقة والعالم.

وقال العميد غيب برور، إن إيران الإسلامية تحولت بفضل قيادة قائد الثورة الإسلامية، ودماء الشهداء إلى قوة كبرى في المنطقة والعالم، ويزداد اقتدارها وعزتها يوما بعد يوم. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

جاءت تصريحات غيب برور أثناء كلمة له، مساء اليوم الخميس، خلال ملتقى أقيم في مدينة آراك مركز المحافظة المركزية (وسط) تكريما لذكرى الشهداء المجهولين.

وأضاف المسؤول الإيراني، قائلا:

إن الثورة الإسلامية منحت الثقة بالنفس للشعب الإيراني الذي تعرض أعواما طويلة للمهانة (قبل الثورة) على يد أعداء الإسلام والقرآن، وجعلت أبناء هذا الشعب يقفون بقوة واقتدار أمام مطامعهم.

وتابع العميد غيب برور، أن "أعداء الشعب والثورة الإسلامية سعوا على الدوام بمؤامراتهم واستخدام أذنابهم الإقليميين لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن جميع هذه الدسائس قد تم إحباطها في ظل القيادة الفذة لقائد الثورة الإسلامية".

وأكد بأن المقاومة الإسلامية كانت درسا علمه الشهداء للشعب بالتضحية بدمائهم من أجل الدين والوطن.

وقال العميد برور:

إن الجمهورية الإسلامية أصبحت اليوم محط آمال أحرار العالم وأن الجميع يرنون بأنظارهم إلى عظمتها واقتدارها.