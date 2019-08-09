الدفاع الأمريكية: لن نلغي العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، اليوم الجمعة، أن بلاده عازمة على مواصلة النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، لكن واشنطن لن تلغي العقوبات ضد بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي.

ونقلت وكالة أنباء "رينهاب" الكورية الجنوبية عن إسبر، قوله: "الولايات المتحدة ترغب في التعامل مع كوريا الشمالية من خلال الدبلوماسية من أجل إحراز تقدم في تنفيذ جميع التزامات بيان سنغافورة المشترك".

وأشار إسبر إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي إلى أن تتحول كوريا الشمالية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل لا رجعة فيه.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فجر يوم 31 تموز/يوليو المنصرم، من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.