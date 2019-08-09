بالفيديو... الإعصار "ليكيما" يضرب اليابان وتايوان ويتجه للصين

ضرب الإعصار "ليكيما" مناطق جنوب اليابان وتايوان، اليوم الجمعة، ويتجه نحو شرق الصين، مع رياح قوية وأمطار غزيرة.

وتسبب الإعصار في مقتل شخص في العاصمة التايوانية تايبيه، كما أسفرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة عن تعطل حركة النقل في المنطقة، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ويزر تشنال".

China issues red alert for incoming super typhoon Lekima which is expected to batter eastern Zhejiang province pic.twitter.com/uZUFrbK1C3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 9, 2019

​ويبتعد الإعصار عن جزر ريوكيو الجنوبية في اليابان، في طريقه إلى شرق الصين مقتربا من أكبر المدن الصينية شانغهاي، رغم أنه يضعف.

​ويتركز "ليكيما" حاليًا على بعد حوالي 150 ميلًا شمال شرق تايبيه، ويتجه شمال غربًا، ومن المتوقع أن تصل اليابسة إلى مسافة 200 ميل جنوب شنغهاي في وقت مبكر من يوم السبت بالتوقيت المحلي.

​وأسفر "ليكيما" الذي يعتبر تاسع إعصار العام الحالي في إلغاء 68 رحلة جوية، و155 رحلة عبارات في المنطقة، وإصابة أربعة أشخاص، على الأقل، بمقاطعة أوكيناوا.

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ووجه خبراء الأرصاد في اليابان تحذيرا من أمواج عالية وسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية رغم مرور العاصفة عبر الجزر متجهة نحو البر الرئيسي للصين.

وتخطى الإعصار الطرف الشمالي لتايوان، في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة، ولقي رجل مصرعه في تايبيه بعدما سقط على الأرض أثناء قيامه بقطع الأشجار في وقت متأخر أمس الخميس، وتم إلغاء 383 رحلة طيران دولية و138 رحلة داخلية وتعليق بعض خدمات العبارات.