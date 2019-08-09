بالفيديو... الإعصار "ليكيما" يضرب اليابان وتايوان ويتجه للصين

وتسبب الإعصار في مقتل شخص في العاصمة التايوانية تايبيه، كما أسفرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة عن تعطل حركة النقل في المنطقة، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا ويزر تشنال".
China issues red alert for incoming super typhoon Lekima which is expected to batter eastern Zhejiang province pic.twitter.com/uZUFrbK1C3— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 9, 2019
ويبتعد الإعصار عن جزر ريوكيو الجنوبية في اليابان، في طريقه إلى شرق الصين مقتربا من أكبر المدن الصينية شانغهاي، رغم أنه يضعف.
building metal tripod to protect these big trees against Typhoon Lekima.— sehen (@Sehentools) August 9, 2019
Be safe, everyday! We have some great things to do.#zhejiang #杭州 #Lekima #typhoon #sehentools #seethetools #great #caraccessories pic.twitter.com/XqP62zz5i2
ويتركز "ليكيما" حاليًا على بعد حوالي 150 ميلًا شمال شرق تايبيه، ويتجه شمال غربًا، ومن المتوقع أن تصل اليابسة إلى مسافة 200 ميل جنوب شنغهاي في وقت مبكر من يوم السبت بالتوقيت المحلي.
Typhoon “LEKIMA” in Suzhou, China. pic.twitter.com/bE5OnjuMv5— Jason_keyidi (@keyidi_Jason) August 9, 2019
وأسفر "ليكيما" الذي يعتبر تاسع إعصار العام الحالي في إلغاء 68 رحلة جوية، و155 رحلة عبارات في المنطقة، وإصابة أربعة أشخاص، على الأقل، بمقاطعة أوكيناوا.
Lekima intensified into a super typhoon and is now followed by another Typhoon Krosa. The storm will continue its way northward and will strike most of eastern China, including Shanghai.— WINDY.APP (@windyapp_co) August 9, 2019
Take care!#Krosa #Lekima #Typhoon #Wipha #China #Pacific #Francisco #Japan #Windyapp pic.twitter.com/Kh5YIvZInq
ووجه خبراء الأرصاد في اليابان تحذيرا من أمواج عالية وسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية رغم مرور العاصفة عبر الجزر متجهة نحو البر الرئيسي للصين.
وتخطى الإعصار الطرف الشمالي لتايوان، في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة، ولقي رجل مصرعه في تايبيه بعدما سقط على الأرض أثناء قيامه بقطع الأشجار في وقت متأخر أمس الخميس، وتم إلغاء 383 رحلة طيران دولية و138 رحلة داخلية وتعليق بعض خدمات العبارات.
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