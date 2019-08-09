للتدريب على مواجهة كوارث طبيعية… مناورات بحرية إسرائيلية دولية في المتوسط

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم، الجمعة، أن المناورات الإسرائيلية أجريت بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، وتأتي لمحاكاة التصدي لكارثة طبيعية، وإن جاءت وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقالت مصادر إسرائيلية:

إن المناورات لا صلة لها بالدفاع عن إسرائيل، وقدمت باعتبارها أهم مناورات بحرية دولية تقودها البحرية الإسرائيلية، وتهدف إلى تقاسم الخبرات بين الدول المشاركة فيها.

وتجمعت الفرقاطات الأربع للدول المشاركة في ميناء حيفا، في أول تدريب للإنقاذ البحري في حالة وقوع كارثة طبيعية كبيرة، على غرار زلزال هايتي في 2010، الذي استخدم مثالا لهذه المناورات. وتتولى الفرقاطات في مثل هذه الحالات دورا أساسيا في توصيل المساعدة ونجدة الجرحى.

وقال جيل اينسكي، قائد القاعدة البحرية في حيفا:

إن هذه المناورات لا علاقة لها بهجوم محتمل على إسرائيل.

لكن إيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجيا والأمن قال إن هذا التعاون يوجه "رسالة درع للأعداء مع تعزيز مكانة إسرائيل كقوة في شرق المتوسط"، مضيفًا أن هذه المناورات التي أجريت لمدة 4 أيام، من الاثنين وحتى الخميس الماضيين "توطد التعاون مع تعزيز شرعية إسرائيل كدولة مهمة بين هذه الدول التي تتقاسم القيم ذاتها".