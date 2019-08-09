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16:51 09 أغسطس/ أب 2019
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    "الحرب المرعبة"... هل يتدخل محمد بن سلمان قبل فوات الأوان

    © AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
    العالم
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    أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عددا من المكالمات الدولية، بسبب اكتساب الصراع بين الهند وباكستان زخماً، حيث اتصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

    تكلمت الباحثة في معهد الدراسات الشرقية، الأكاديمية الروسية للعلوم ناتاليا زماراييفا لوكالة "سبوتنيك"، حول الدول التي يمكن أن تساعد في حل الأزمة الجديدة بين البلدين.

    وقالت الباحثة "لا يزال الوضع على الحدود بين الهند وباكستان متوتراً، حيث تم اتخاذ قرار، في مؤتمر لفيلق باكستان، لتعزيز الدفاعات على خط المراقبة. كما أن الوضع في البلاد متوتر جدا على مختلف المستويات. وإن الحملة المناهضة لباكستان، بقيادة رئيس وزراء الهند، هي في الواقع المرحلة الثانية من مواجهته ضد باكستان".

    وأضافت "كانت المرحلة الأولى، العسكرية، في نهاية فبراير من هذا العام، وذلك عندما قصفت القوات الجوية الهندية باكستان. وردت باكستان بضربات على أهداف غير مدنية، وقد أدرك كلا الجانبين هذا. وأن هدف الحملة الربيعية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل الانتخابات البرلمانية هي صرف الانتباه للمشاكل الداخلية، وكان العدو هو إسلام أباد".

    الرياض، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطور الأحداث في كشمير 
    وتابعت "إن الحملة اليوم ضد باكستان أثارتها جزئياً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن ناريندرا مودي هو الذي طلب منه أن يعمل كوسيط في التسوية، بينما نيودلهي تنفي هذه التقارير".

    وأردفت "تصب تصريحات ترامب في مصلحته. أولا، أمريكا منزعجة من نيودلهي لشرائها منظومة "إس-400" من روسيا، باللإضافة إلى الرسوم الجمركية العالية على السلع الأمريكية في السوق الهندية، حيث قام ناريندرا مودي برفع التعريفات الجمركية على البضائع الأمريكية المستوردة، وهذا لا يناسب الولايات المتحدة. وأعلن ترامب في عام 2017 أن الهند هي شريك استراتيجي من ناحية، وبعد عامين عدل من موقفه واتجه نحو إسلام أباد".

    ردود أفعال الدول العربية

    وحول ردود أفعال الدول العربية قالت الباحثة إنه " خلال المرحلة الثانية من النزاع، في أغسطس 2019، أصبحت دول الخليج أكثر نشاطًا في معارضة الموقف الهندي على وجه التحديد. رغم أن الإمارات في شباط وآذار تصرفت بطريقة محايدة ووصفت الهند بأنها بلدا ديمقراطيا عظيما لأنها جلبت الكثير من الاستثمار والعمالة إلى البلدان العربية. بينما اليوم اختلف موقفهم بعض الشيئ".

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    قال الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الدراسات الشرقية، بوريس دولغوف، لوكالة "سبوتنيك": من المحتمل اللجوء إلى المملكة العربية السعودية أن يساعد مسلمي كشمير بالاحتفاظ بحقوقهم. وتأمل باكستان في أن تتمكن المملكة العربية السعودية من ممارسة نفوذها في هذا الشأن.

    وأضاف أن "الادعاءات الرئيسية للبلدان الإسلامية، بما في ذلك باكستان، هي انتهاك لحقوق المسلمين في كشمير. وبالطبع، من المتوقع أن تحمي المملكة العربية السعودية المسلمين. وأن باكستان تريد أن تؤثر السعودية على الوضع".

    وكان ولي العهد السعودي تدخل في الأزمة التي اندلعت بين البلدين في مارس/آذار الماضي، عندما حمل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير برسائل إلى إسلام آباد، في مسعى لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان. وبحث الجبير، حينها، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، العلاقات الثنائية بين الدولتين والتوترات بين إسلام أباد ونيودلهي. ونقل الجبير نقل لخان رسائل خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان".

    وأشادت إسلام آباد بالدور المهم الذي لعبته الرياض وعواصم خليجية ودولية في خفض التوتر مع نيودلهي، دور أفضى إلى الحد من التصعيد العسكري، وإبعاد شبح حرب جديدة بين الجارتين النوويتين. وبحسب تقرير لصحيفة باكستانية فإن "موقف دول الخليج من كشمير بدأ يتغير نوعا ما، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية في مقاربتها الإقليمية لجنوب آسيا، أن نزاع كشمير قضية هندية باكستانية يتعين على الجانبين حلها من خلال الحوار، وهو ما تراه الهند كذلك. وعُرضت الرؤية السعودية بالكامل خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند في فبراير/ شباط، حيث اندلعت التوترات العسكرية بين الجانبين عبر خط السيطرة، ودعت السعودية إلى حوار شامل بين البلدين، بما في ذلك حول كشمير.

    وأشارت الصحيفة إلى أن "سياسة المملكة العربية السعودية بشأن كشمير يمكن أن تتواصل غير أن مخاطرة الهند باتخاذ قرارات تفاقم الوضع المتقلب بالفعل، فإن احتمال قيام تمرد واسع النطاق يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين سيؤدي إلى وضع المملكة العربية السعودية في موقف صعب بشأن العلاقات مع الهند وكذلك باكستان".

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