التحدي الأكبر للحكومة الصينية... هونغ كونغ تستعد لاحتجاجات جديدة 

تستعد هونغ كونغ، لموجهة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، اليوم السبت، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن الاحتجاجات تشمل المطار الدولي لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت، أن الاحتجاجات تزداد عنفا، بصورة دفعت هونغ كونغ ، إلى أسوأ أزمة سياسية تمر بها منذ عقود وتمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية في بكين.

وتقول "رويترز" إنه من المتوقع أن يستمر احتجاج مطار هونغ كونغ، إلى غد الأحد.

يذكر أن مجموعة من ألف ناشط احتلوا صالة الوصول بالمطار، أمس الجمعة، دون تعطيل الرحلات، وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، أمس الجمعة، إن الاحتجاجات التي بدأت في يونيو / حزيران تضر بالاقتصاد.

وبدأت الاحتجاجات بعد محاولة الحكومة تقديم مشروع قانون يسمح بإرسال متهمين إلى الصين لمحاكمتهم، ورغم تعليقه في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المحتجين، الذين باتوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية واستقالة الرئيسة كاري لام.

وأعلنت الحكومة الصينية المركزية إدانتها للاحتجاجات، متهمة قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات.