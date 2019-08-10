إيران تصدر منتجات صناعية بقيمة 4 مليارات دولار سنويا

أعلنت الحكومة الإيرانية أن قيمة الصادرات من المنتجات الصناعية الإيرانية التي تصنع في الوحدات الصناعية الإيرانية تبلغ حوالي 4 مليارات دولار سنويا.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن رئيس منظمة المدن الصناعية الايرانية، أن المدن الإيرانية تضم 1100 وحدة صناعية وتبلغ قيمة صادراتها 4 مليارات دولار سنويا.

أشار المسؤول الإيراني اليوم السبت، أن يوجد نحو 210 مستثمرين أجانب بالمدن الصناعية بحجم استثمارات يبلغ 2 مليار دولار، وتوفر هذه الصناعات 17 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن المنظمة تستهدف إنشاء 438 مدينة صناعية في المناطق الريفية.

وكانت إيران أقرت تبديل عملتها في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان.

وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني: "تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية".

وأوضح واعظي، أن "رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع يوم الأحد القادم".

بدورها، قالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذا المقترح يهدف للحفاظ على فاعلية العملة الوطنية وتسهيل وتحديث أدوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، بجانب خفض تكاليف طبع الأوراق النقدية والحد من المشكلات الضخمة في التبادل اليومي، وأعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها".