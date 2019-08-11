روحاني يدعو الهند وباكستان إلى التعقل

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد الهند وباكستان للابتعاد عن الإخلال بالأمن والاستقرار في إقليم كشمير، مؤكدا أن طهران لن تدخر جهدا لإحلال السلام في المنطقة.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قوله "إيران لن تدخر أي جهد لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة ولإحقاق حقوق الشعوب الإسلامية".

وشدد روحاني في حديثة مع الرئيس الباكستاني وقال له "يجب على الهند وباكستان الابتعاد عن الإخلال بالأمن والاستقرار في كشمير".

ونقل الموقع عن خان قوله "نشهد اليوم أحداثا مقلقة في منطقة كشمير، ومخالفة للقانون الدولي ضد المدنيين الأبرياء في هذه المنطقة"، متابعا "إيران كدولة مهمة في المنطقة والعالم الإسلامي يمكن لها أن تلعب دورا إيجابيا في حل قضية كشمير".