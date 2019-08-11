التحقيق في واقعة إطلاق نار بمسجد بالنرويج

أفادت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، بأن واقعة إطلاق النار بمسجد في النرويج أمس سيتم التحقيق فيها كعمل إرهابي محتمل.

ونقلت رويترز عن رون شولد، مساعد رئيس الشرطة، في مؤتمر صحفي، قوله "نحقق في هذا كمحاولة لتنفيذ عمل إرهابي".

يذكر أن إطلاق نار وقع، أمس السبت، داخل مسجد النور في ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وتم اعتقال المشتبه به من قبل الشرطة.

One person has been injured in a shooting inside Al Noor mosque in #Norway's 🇳🇴 #Baerum, police said on Saturday, adding that one man had been apprehended.https://t.co/kRtWU73fhr pic.twitter.com/5y0Tw4JaZ2 — Saad (@SaadAbedine) August 10, 2019

وأعلنت الشرطة النرويجية، أن شخصا أصيب لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، وأضافت، الشرطة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووصفت الشرطة المسلح بأنه "شاب ذو بشرة بيضاء"، وأشارت، أنه ليس لديها معلومات إضافية عن هويته، وأوضحت أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، حسب صحيفة البيان.

من جانبه قال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

وتم الإبلاغ عن الحادث الساعة 4.42 مساءً بالتوقيت المحلي، عشية الاحتفال بعيد الأضحى.