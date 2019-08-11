أوغلو: سنطهر شرق الفرات ولن نسمح لأمريكا بإلهائنا على غرار اتفاق منبج

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد أن تركيا ستطهر منطقة شرق الفرات ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإلهائها على غرار اتفاق منبج.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية كلام تشاوويش أوغلو الذي قال "إن تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي مهما كلفها ذلك".

وأضاف أوغلو قائلا " أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية".

وأشار أوغلو إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في عملية شرق فرات، مذكرا بأن الولايات المتحدة لم تف بوعدها بشأن منبج السورية.

وتوجه للولايات المتحدة قائلا: "إما أن نقوم بتنظيف منطقة شرق الفرات معا، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين".