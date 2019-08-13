الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب العنف في هونغ كونغ

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات في هونغ كونغ إلى ضبط النفس، وتجنب العنف وذلك على خلفية تصاعد التوترات، مؤكدا أهمية بدء حوار سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

أمستردام - سبوتنيك . جاء في بيان صحافي اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنه "في ضوء استمرار الاضطرابات وتزايد حوادث العنف في هونغ كونغ ، من الأهمية أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، كما يرفض جميع أنواع العنف، وأن تتخذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع".

وأضاف البيان، "وأصبح الآن من الضروري أكثر من أي وقت مضى الانخراط في عملية سياسية لحوار واسع النطاق وشامل، يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة".

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو شهرين احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وبعد نحو أسبوع من الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إيقاف مشروع تعديل القانون، إلا أن المظاهرات لا زالت متواصلة حيث يرفع المحتجون لافتات وشعارات ضد الشرطة.