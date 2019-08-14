إسرائيل تستقبل مئات المهاجرين اليهود من الولايات المتحدة

وصل إلى إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، مئات اليهود من شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في استقبال القادمين الجدد في مطار "بن غوريون" الدولي وزير الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، يوآڤ غالنط، ورئيس الوكالة اليهودية يتسحاق هرتسوغ.

وقال الناطق باسم مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامن نتنياهو، أوفير جندلمان، في بيان له إن "مئات المهاجرين اليهود وصلوا هذا الصباح إلى إسرائيل من الولايات المتحدة واستقبلتهم في مطار بن غوريون الدولي قرينة رئيس الوزراء السيدة سارة نتنياهو".

وأضاف جندلمان: "كل عام يهاجر إلى إسرائيل نحو 30 ألف شخص من كل أنحاء العالم، لأن إسرائيل هي موطن الشعب اليهودي ودولة رائدة توفر حياة حلوة لمواطنيها".

وذكرت قناة "13" الإسرائيلية إن "41 من القادمين الجدد سيتم دمجهم بشكل مباشر في صفوف الجيش الإسرائيلي لتأدية الخدمة العسكرية".