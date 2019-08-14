الكرملين: انسحاب واشنطن من "التجارة العالمية" يضع المنظمة على المحك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، سيكون وجود هذه المنظمة على المحك، وأن مسألة بقاء واشنطن من عدمه أمر داخلي يخص الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحافيين: "بطبيعة الحال وجود المؤسسة الاقتصادية الأساسية في العالم بعد أن ينسحب منها أكبر اقتصاد فيه سيكون على المحك... وبكل الأحوال هذا أمر داخلي أمريكي".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا عضو في منظمة التجارة العالمية "مع كل التداعيات التي تترتب عن ذلك".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس/ آب الماضي، بانسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة، قائلا: "سنغادر إذا لزم الأمر"، وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست "لإفادة الجميع، ما عدانا" قائلا: "أكثر دول العالم ثراء تدعي أنها بلدان نامية، للالتفاف على قواعد منظمة التجارة العالمية وكسب معاملة تفضيلية.