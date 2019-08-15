جاويش أوغلو: هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي - الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، مؤكداً على ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " الإرهابي من شرق الفرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، الخميس، في العاصمة أنقرة.

ولفت جاويش أوغلو بالقول: "ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلا، ويجب إخراج تنظيم "ي ب ك" من المنطقة".

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) بالسلاح.

وأشار جاويش أوغلو: "أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولا... مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في "منبج" ولم يلتزموا بوعودهم".

وحول برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35"، قال جاويش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف-35 أمر غير وارد"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".