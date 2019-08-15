ظريف يتهم أمريكا بـ"محاولة قرصنة" الناقلة الإيرانية قبل إفراج جبل طارق عنها

وقررت حكومة جبل طارق اليوم الخميس الإفراج عن الناقلة غريس 1 ، المحتجزة خارج الأراضي البريطانية في الخارج منذ ستة أسابيع.

لكنها قالت إن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب الاستيلاء على الناقلة المحتجزة للاشتباه في تهريبها النفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب "رويترز".

وقال محمد جواد ظريف، "حاولت الولايات المتحدة استغلال النظام القانوني لسرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار". "تشير محاولة القرصنة هذه إلى ازدراء مسؤولو ترامب للقانون".

وحسب "رويترز" اتهم السفير الإيراني في لندن الولايات المتحدة ببذل جهود مستميتة لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 مضيفا أن الجهود الأمريكية باءت بالفشل.

وقال السفير حميد بعيدي نجاد في تعليق بالفارسية على تويتر "بذلت أمريكا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء".

وأضاف "كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة وستغادر جبل طارق قريبا".

وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع التحفظ على الناقلة الإيرانية "غريس 1" والسماح لها بالإبحار.

ومن جانبه أكد السفير الإيراني في لندن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أكثر من شهر في جبل طارق.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن منطقة جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية "غريس 1".