البيت الأبيض يتجه لخفض مليارات من المساعدات الخارجية

ونقلت شبكة "سي إن إن"، صباح اليوم، السبت، عن مسؤول في مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض (لم تكشف عن هويته)، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خفض حزمة المساعدات، بما يصل إلى أربعة مليارات دولار.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع إعلان تلك الخطوة الأسبوع المقبل.

وتابعت الشبكة الدولية أن تلك المساعدات المستهدفة تشمل مخصصات إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض أموال دعم قوات حفظ السلام في دول، مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، إلى جانب مخصصات لبرامج ثقافية.

وأفادت "سي إن إن" بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسعى إلى خفض تلك المساعدات بدعوى اعتبارها "إهدارًا لأموال البلاد"، وأنها تحاول جعلها مشروطة بدعم السياسات الأمريكية. في وقت أوضحت أن تلك الخطوة تلقى معارضة من جانب مشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، محذرين من تأثيرات سلبية لذلك على السياسة الخارجية الأمريكية.

ولفتت الشبكة أنه من الممكن أن يصل المبلغ الإجمالي لتلك الخطوة أو لعملية خفض المساعدات إلى حوالي 4 مليار دولار، منوهة إلى أن مسؤولي البيت الأبيض، يرون أن لديهم السلطة لإلغاء تلك التمويلات دون موافقة الكونغرس.