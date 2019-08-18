نتنياهو يزور أوكرانيا اليوم 

تل أبيب - سبوتنيك. وجاء ذلك وفقا لما ذكره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 18 أغسطس / آب.
وقال سفير إسرائيل السابق لدى روسيا وأوكرانيا تسفي ماغن، أن زيارة نتنياهو، هذه زيارة سياسية مهمة.
وأضاف ماغن: "أوكرانيا، على الرغم من مختلف الجوانب المحددة، تظل بطريقة أو بأخرى دولة غير مؤثرة في منطقتها، وإسرائيل دائما تراعي مصالح روسيا في هذا السياق، ولكن هناك ضرورة في بعض الأحيان للحفاظ على اتصالات مباشرة على مستوى رؤساء الدول، خاصة وان هناك رئيس الدولة تغير، فضلا عن ذلك لفهم العلاقات الثنائية بين البلدين على هذا المستوى".
ولا يستبعد سفير إسرائيل السابق لدى روسيا وأوكرانيا أن تحمل زيارة نتنياهو إلى أوكرانيا في طياتها اهتمام واسع لمجموعة من المسائل الدولية تتعلق بالتسوية بين موسكو وكييف".
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