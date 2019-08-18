نتنياهو يزور أوكرانيا اليوم 

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث سيلتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي والمشاركة في حفل تكريم ضحايا مجزرة "بابي يار"، الذين سقطوا على يد النازيين في أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

تل أبيب - سبوتنيك. وجاء ذلك وفقا لما ذكره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 18 أغسطس / آب.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي في الزيارة المخطط لها في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس، أي قبل حوالي شهر من الانتخابات الإسرائيلية، للحصول على دعم أصوات المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال سفير إسرائيل السابق لدى روسيا وأوكرانيا تسفي ماغن، أن زيارة نتنياهو، هذه زيارة سياسية مهمة.

وأضاف ماغن: "أوكرانيا، على الرغم من مختلف الجوانب المحددة، تظل بطريقة أو بأخرى دولة غير مؤثرة في منطقتها، وإسرائيل دائما تراعي مصالح روسيا في هذا السياق، ولكن هناك ضرورة في بعض الأحيان للحفاظ على اتصالات مباشرة على مستوى رؤساء الدول، خاصة وان هناك رئيس الدولة تغير، فضلا عن ذلك لفهم العلاقات الثنائية بين البلدين على هذا المستوى".

ولا يستبعد سفير إسرائيل السابق لدى روسيا وأوكرانيا أن تحمل زيارة نتنياهو إلى أوكرانيا في طياتها اهتمام واسع لمجموعة من المسائل الدولية تتعلق بالتسوية بين موسكو وكييف".