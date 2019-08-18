بريطانيا تواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت دون اتفاق

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

وقالت الصحيفة، إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات.

وأضافت التايمز، إن ما يصل إلى 85٪ من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة" للتعامل مع الجمارك الفرنسية، مما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور، وفقا لرويترز.

وأردفت الصحيفة، أن الحكومة تعتقد أيضًا أنه سيكون هناك وجود لحدود صلبة بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وكشفت التايمز عن اسم رمزي "عملية يلو هامر"، والذي يستخدمه مكتب جونسون لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخطيط السري الذي تنفذه الحكومة لتجنب انهيار كارثي في ​​البنية التحتية للبلاد.

UK faces food, fuel and drugs shortages in no-deal Brexit: Times, citing official documents https://t.co/Ce6h2xza61 pic.twitter.com/qXq01XYvFW — Reuters Top News (@Reuters) August 18, 2019

وسيبلغ بوريس جونسون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن البرلمان البريطاني لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "ذا تليغراف" "هذا الأسبوع، سيسافر جونسون إلى ألمانيا وفرنسا ليؤكد لكل من الرئيس إيمانويل ماكرون، والمستشارة أنغيلا ميركل، بأن البرلمان البريطاني لا يستطيع إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الصحيفة،"من المتوقع أن يخبرهم جونسون أن أمامهم شهرين للموافقة على صفقة مقبولة لدى الحكومة والبرلمان، والتي بدونها ستخرج المملكة المتحدة دون اتفاق على عيد الهالوين".

ويعود أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من سبتمبر/أيلول، وسيدخلون في معركة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد من شأنها أن تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.

Downing Street has accused Tory Remainers of 'appalling dishonesty' for attempting to use the delay they secured to Brexit to now 'cancel the referendum' https://t.co/zhGC7B85VQ — The Telegraph (@Telegraph) August 17, 2019

وخاض جونسون حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد على انسحاب بريطانيا من التكتل في موعد غايته نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.

وقال جونسون في وقت سابق، إن من يحاولون منع بريكست ضالعون في "نوع مروع من التواطؤ"، وذلك بعدما قال وزير المالية السابق فيليب هاموند إن البرلمان سيمنع الخروج دون اتفاق وإن على الحكومة أن تحترم ذلك.