في حالة انتخابية نادرة… اتفاق جديد بين أحزاب إسرائيلية على إسقاط نتنياهو

من المرجح توقيع اتفاق انتخابي إسرائيلي جديد لإسقاط بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأحد، بأن حزب "كاحول لافان، أو "أزرق أبيض" برئاسة زعيم المعارضة، بيني غانتس، سيوقع اتفاق جديد مع حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، في محاولة جديدة للالتفاف على فوز الحزب الحاكم "الليكود".

وتكمن أهمية الاتفاق الجديد، إذا تم التوقيع عليها، في تمكين أحد الطرفين من الحصول على مقعد إضافي، وهو التحالف الذي ينص على اتفاق "فائض أصوات".

وذكرت القناة الإسرائيلية "كان" أنه في حال توقيع هذه الاتفاقية، فإنها ستضيف مقعدا لأي من الحزبين، وتعني إضافة أصوات لحزب معين، حتى يكتمل النصاب القانوني لهذا الصوت، خاصة لو كان أحد الأحزاب في حاجة ماسة لعدد قليل من الأصوات، أثناء عملية فرز الأصوات.

وتطرح الاتفاقية بين حزبي "أزرق أبيض" و"يسرائيل بيتنو" السؤال حول ما إذا كنا سنرى المزيد من التعاون في المستقبل بين الحزبين بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست.

يشار إلى أن انتخابات الكنيست المقبلة ستجرى في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، وحل الكنيست.