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23:55 19 أغسطس/ أب 2019
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    نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

    مايك بنس: فوز أي ديمقراطي في 2020 سيمحو ما حققناه في عامين ونصف

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه فوز أي ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة عام 2020، سيمحو إنجازات ترامب.

    وكتب بنس على "تويتر"، اليوم الاثنين 19 أغسطس / آب: "إذا فاز أي ديمقراطي من المرشحين حاليا للرئاسة الأمريكية، يعني أن مكاسب عامين ونصف سيتم محوها".

    وأضاف: "الوظائف وسوق الأسهم سوف تتهاوى، ومن الممكن أن نصل إلى حالة الركود، التي يتحدث عنها من يرفعون شعار المعارضة لكل شيء في الوقت الحالي".

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي أصبح في أقوى حالاته، مضيفا: "لكن الديمقراطيين لا يريدون ذلك".

    وأضاف، في تدوينة على "تويتر": "اقتصادنا أصبح قويا جدا، رغم الصور الكبير في رؤية جاي باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)".

    وتابع الرئيس الأمريكي: "لكن الديمقراطيين يحاولون ويريدون أن يكون الاقتصاد سيئا، لا لشيء سوى أن يكون ورقة بيدهم في حملاتهم لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2020".

    واستطرد: "الديمقراطيون أنانيون جدا، رغم أن الدولار الأمريكي في أقوى حالاته، بصورة تجعله يصيب أجزاء أخرى من العالم بأضرار".

    وطالب ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوات، من شأنها أن تقدم مزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي، بصورة ستؤثر إيجابا على الاقتصاد العالمي.

    ويتنافس أكثر من 20 شخصا من الديمقراطيين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، عن طريق انتخابات تمهيدية في كل الولايات الأمريكية في شهر فبراير / شباط لاختيار المرشحين.

    ويأتي في مقدمة المرشحين الديمقراطيين، جو بايدن، نائب رئيس سابق، وإليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوسيتس، وبيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.

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    دونالد ترامب, مايك بنس, سباق الرئاسة الأمريكية
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