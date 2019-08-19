طائرة أمريكية تتعرض لحادث أثناء هبوطها

تعرضت طائرة نقل ركاب طراز "بوينغ 757"، إلى عملية هبوط خطر في جزر الأزور في المحيط الأطلنطي، قادمة من مطار جون كينيدي في نيويورك.

وبحسب موقع "سيمبل فلاينغ"، فإن أجزاء من الطائرة تعرضت للتلف، بسبب الهبوط الخطر، الذي أدى إلى تصدعات في جسم الطائرة، اليوم الاثنين 19 أغسطس / آب.

Delta Air Lines Boeing 757 Damaged In Hard Portugal Landing https://t.co/9gLuN9jbh6 — OkeyNow (@okeynwachukwu7) August 19, 2019

ولفت الموقع إلى أن الطائرة التي تعرضت للحادث، تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، مشيرا إلى أنها هبطت بطريقة عنيفة.

وأوضح الموقع أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حادث الطائرة، رغم أن الصور، التي شاركها ركاب عبر "تويتر" أظهرت سقف الطائرة وجسمها وقد تعرضا لانحناءات شديدة، إضافة إلى إصابة أحد أجنحتها بأضرار.