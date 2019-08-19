طائرة أمريكية تتعرض لحادث أثناء هبوطها

وبحسب موقع "سيمبل فلاينغ"، فإن أجزاء من الطائرة تعرضت للتلف، بسبب الهبوط الخطر، الذي أدى إلى تصدعات في جسم الطائرة، اليوم الاثنين 19 أغسطس / آب.
Delta Air Lines Boeing 757 Damaged In Hard Portugal Landing https://t.co/9gLuN9jbh6— OkeyNow (@okeynwachukwu7) August 19, 2019
ولفت الموقع إلى أن الطائرة التي تعرضت للحادث، تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، مشيرا إلى أنها هبطت بطريقة عنيفة.
Hard landing this morning in Ponta Delgada (PDL), Azores - Boeing 757 @Delta. https://t.co/ahc3WrstqI @JacdecNew @AviationSafety pic.twitter.com/m8rfbXCd4Q— Aeronews (@AeronewsRO) August 18, 2019
وأوضح الموقع أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حادث الطائرة، رغم أن الصور، التي شاركها ركاب عبر "تويتر" أظهرت سقف الطائرة وجسمها وقد تعرضا لانحناءات شديدة، إضافة إلى إصابة أحد أجنحتها بأضرار.
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