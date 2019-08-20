مقتل محتجز الرهائن داخل حافلة في البرازيل

قالت وسائل إعلام برازيلية إن قوات الشرطة أطلقت النار على محتجز الرهائن في حافلة بالبرازيل.

وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن محتجز الرهائن قتل، بعدما أطلقت النار عليه خلال احتجازه الرهائن في حافلة على جسر بالعاصمة ريو دي جانيرو.

وقال راديو "باند نيوز" البرازيلي إن مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل.

وأوضحت الإذاعة البرازيلية إن الحادث وقع على جسر ريو نيتيروي، الذي يربط مدينتي ريو دي جانيرو ونيتيروي.

وأشارت إلى أن المسلح استولى على حافلة على الجسر، واتخذ من كانوا على متنها رهائن.

وأشارت إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل فورية، حول عدد الأشخاصن الذين على متن الحافلة.

​ولكن هدد الرجل الملثم بإشعال الحافلة، حال اقتربت الشرطة منه، كما أطلق النار على شخصين تقريبا.

Tiros foram ouvidos nas proximidades do coletivo. Primeiras informações dão conta de que o criminoso teria sido abatido por um atirador de elite. #BandNewsFM pic.twitter.com/CbwLSuHqck — BandNews FM - Rio (@bandnewsfmrio) August 20, 2019

​وعرف الملثم نفسه على أنه "ضابط شرطة عسكري"، وأطلق في وقت لاحق سراح 4 أشخاص.

BREAKING: Video shows the moment a hostage-taker is shot by police in Rio de Janeiro, Brazil; the man held up to 37 people hostage at a bus according to AP pic.twitter.com/1nWeJ3BKbo — BNO News (@BNONews) August 20, 2019

​كما قال رئيس الوزراء البرازيلي إن الرجل المسلح الملثم كان يمسك بيده زجاجات من البنزين، ويحتجز معه 17 رهينة.