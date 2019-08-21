إعلام: إيران تعرض على الكويت مبادرتين لخفض التصعيد في الخليج

عرض وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على المسؤولين الكويتيين مبادرتين لخفض التصعيد في المنطقة وتأمين الملاحة في مياه الخليج، وهما إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية، وإنشاء قوة بحرية مشتركة لحماية الملاحة.

وحسب قناة "الجزيرة"، شرح الوزير ظريف بالتفصيل لكل من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مبادرة طهران لتوقيع دول المنطقة الخليجية اتفاقية لعدم الاعتداء، وذلك لبعث الطمأنينة لهذه الدول بأن إيران لا تسعى للتصعيد أو التعرض للملاحة في مياه الخليج.

وغرد ظريف في حسابه عبر "تويتر": "مباحثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية الكويتي، شددت فيها على مقترح إيران لإقامة منتدى للحوار الإقليمي وإبرام اتفاقية لعدم الاعتداء لإلغاء الحاجة للاعتماد على أطراف خارجية".

Good talks with Kuwaiti Crown Prince & FM. Praying for Emir's speedy recovery.



Stressed that Iran's proposal for Regional Dialogue Forum and non-aggression pact trumps reliance on extraneous actors.



After short stop in Tehran to brief President, embarking on Scandinavian tour. pic.twitter.com/wlo2LzcA9N — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2019

وأشارت قناة الجزيرة إلى أن الكويت تدرس تفاصيل المقترح الإيراني، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني عرض خلال زيارته للكويت أيضا مقترحا لإنشاء قوة بحرية لتأمين الملاحة في مياه الخليج، غير أن الكويت لا تريد الدخول في مناقشات بهذا الشأن، وتشدد على أن التفاوض هو السبيل لخفض التصعيد في المنطقة.