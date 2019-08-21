بريطانيا... "ريان إير" تلجأ للقضاء قبل يوم من إضراب الطيارين 

تحاول شركة الطيران المنخفض التكاليف الأيرلندية "ريان إير" استخدام تكتيكات هدفها ترويع الطيارين، الذين أعلنوا نيتهم تنظيم إضراب، غدا الخميس، باللجوء إلى المحكمة العليا.

ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء 21 أغسطس / آب، مشيرة إلى أن الشركة متهمة باستخدام "تكتيات" هدفها ترويع الطيارين، بدلا من الدخول معهم في مفاوضات، بشأن الإضراب، الذي من المخطط انطلاقه غدا الخميس.

وإذا بدأ الإضراب، فإن ذلك سيؤدي إلى توقف طائرات الشركة العاملة في بريطانيا وأيرلندا، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الشركة ستكتشف، اليوم الأربعاء، ما إذا كانت محاولتها لإيقاف الإضراب ستنجح أم لا.

وتقول الصحيفة إن الشركة متهمة من قبل جمعية الطيارين "بالبا" باستخدام تكتيكات لترويع الطيارين، بدلا من مواصلة المفاوضات مع الطيارين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تواصل بيع تذاكر الطيران في الأيام المقررة لإجراء الإضراب، قبل أكثر مواسم سفر نهاية الأسبوع ازدحاما في بريطانيا.

ويثير هذا الأمر قضية إمكانية تعويض المسافرين، أصحاب التذاكر، إذا لم يتمكنوا من السفر في الأيام المحددة للإضراب، خاصة أن الشركة رفضت العام الماضي دفع تعويض للمسافرين، الذين لم يتمكنوا من السفر على متن طائراتها بسبب إضراب في حينها.

وأعلنت رابطة الطيارين البريطانيين، الأربعاء الماضي، اعتزام طياري شركة رايان إير الأيرلندية للطيران تنفيذ إضراب لعدة أيام في الفترة بين نهاية أغسطس الحالي وحتى أوائل سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرة إلى أن 80 في المئة من أعضائها صوتوا لصالح تنظيم الإضراب لمدة خمسة أيام كاملة يومي 22 و23 أغسطس الحالي والفترة بين 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.

Ryanair makes high coutr attempt to otsp pilot strikes https://t.co/pPyVsbMUbK — Grauniad Newspepar (@grauniad_news) August 21, 2019

وشارك في التصويت على الإضراب حوالي 600 طيار ومساعد طيار، بناء على دعوات الرابطة لتنفيذ إضراب في رايان إير، بعد فشل الشركة في اقتراح شروط جديدة للأجور.