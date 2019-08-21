ميانمار... اشتباكات بين الانفصاليين والقوات الحكومية تسقط 20 قتيلا

صرح ممثلو الحكومة في ميانمار، اليوم الأربعاء، أن 19 شخصا سقطوا ضحايا الاشتباكات، التي جرت بين القوات الحكومية والانفصاليين في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. ويضاف إلى ذلك أن أكثر من ألفي شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، بحسب وكالة "رويترز".

وهاجم مقاتلون انفصاليون ، الأسبوع الماضي، عدة نقاط تفتيش أمنية وعناصر تابعة للقوات المسلحة والشرطة في وسط وشرق ميانمار، ما أسفر عن مصرع أكثر من 10 أشخاص.

ويقف وراء الهجمات مقاتلو ثلاث حركات انفصالية، تشكل جزءا مما يسمى بـ"تحالف الشمال".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، اشتبك مقاتلو "التحالف" بشكل دوري مع القوات المسلحة للبلاد في أجزاء مختلفة من ولاية شان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميانمار تايمز"، نقلا عن ممثل منظمة إنسانية في ولاية "شان"، فإن عدد النازحين بسبب النزاع، الذي بدأ يوم الخميس الماضي، يفوق أربعة آلاف شخص.