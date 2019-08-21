ألمانيا تنفق مئات ملايين اليوروات على القوات الأمريكية

موسكو - سبوتنيك. ذكرت وزارة المالية الألمانية، في ردها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، بريجيته فرايهولد، أنه على مدى السنوات السبع الماضية، خصصت الحكومة الألمانية أكثر من 240 مليون يورو هذه النفقات كانت استحقاقات لموظفين سابقين أو لإدارة أراضي ومبان، إلى جانب المشاركة في نفقات بناء خاصة بالقوات الأمريكية.

وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء، فإن الأموال التي حددتها الحكومة الألمانية خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2019 لإجراءات بناء عسكرية تخص شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا، والتي بلغت قيمتها 480 مليون يورو، ذهبت حصرا تقريبا لصالح الولايات المتحدة.

كما أشارت وزارة المالية في الوثائق إلى أنه منذ عام 2012، تم إجراء 882 مناورة عسكرية للقوات الأمريكية في ألمانيا.

وجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تنشر في ألمانيا أكبر عدد من عسكرييها في أوروبا - ما مجموعه 35 ألف. ويشمل ذلك أيضًا 17 ألف مدني أمريكي و 12 ألف مدني ألماني يعملون في القوات الأمريكية.