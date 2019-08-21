وكالة: ارتفاع حصيلة قتلى حفل زفاف كابول إلى 80 قتيلا

ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول إلى 80 قتيلا، وفقا لمسؤولين في الحكومة الأفغانية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين كبيرين في الحكومة الأفغانية، مشيرة إلى قول نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن التقديرات الأولية لقتلى الانفجار، الذي وقع مساء السبت، كانت 63 لكن بعض المصابين توفوا في المستشفى.

وتابعت "توفي 17 في المستشفى متأثرين بجراحهم ولا يزال 160 يتلقون العلاج إما في المستشفى أو في بيوتهم"، بينما قال مسؤول ثان كبير بوزارة الداخلية، أن عددا كبيرا من بين هؤلاء المصابين حالتهم حرجة وبعضهم في وضع لا يسمح بالخضوع لعمليات جراحية.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة.

ولفتت "رويترز" إلى قول ميرويس علمي محمدي (26 عاما)، الذي تعرض حفل زفافه للهجوم، إنه لا يصدق ما حدث تماما وليست لديه القدرة لحضور جنازات أقاربه وأصدقائه، وأضاف: "رؤية أفراد من عائلتي يقتلون أو يصابون في زفافي حمل ثقيل جدا من الحزن والحسرة".

وذكرت "رويترز" أن الكثير من الأفغان حفلات زفاف وغيرها من الاحتفالات في الأيام القليلة الماضية أو قرروا تنظيمها على نطاق أضيق ويطالبون الحكومة بتشديد إجراءات الأمن لحماية المجتمع، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أنه في يوليو / تموز، سقط لا يقل عن 3812 مدنيا سقطوا بين قتيل ومصاب في النصف الأول من عام 2019 في الحرب على الجماعات المتشددة، بما يشمل زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب قوات الحكومة والقوات الأجنبية.

وتأتي الهجمات في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان على ما يبدو من إبرام اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن دور قوات بلاده في أفغانستان تحول بالأساس إلى قوة شرطة "سخيفة"، في مؤشر على انفتاحه على خفض حجم القوات بعد إبرام اتفاق مع طالبان.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يصل مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي يقود المحادثات مع طالبان، إلى قطر اليوم الأربعاء لاستئناف اجتماعاته مع مفاوضي الحركة، بينما من المقرر أن يتوجه لاحقا إلى كابول للقاء القادة الأفغان.