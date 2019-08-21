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16:39 21 أغسطس/ أب 2019
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    طائرة سوخوي سوبر جيت 100

    الصناعة الروسية: خدمة صيانة "سوخوي سوبرجت 100" من اختصاص الشركة المنتجة

    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    العالم
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    صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، بأن مقارنة أسعار رحلات "سوخوي سوبرجت 100" بأسعار رحلات طائرات أخرى – أمر غير صحيح.

    موسكو - سبوتنيك. وأشار إلى أن صيانة هذه الطائرات، ليست من اختصاص معاهد التصميم، بل تعتبر من المهام الجارية والمستقبلية للشركة المنتجة.

    وقال مانتوروف للصحفيين "نحن مستعدون وبكامل الرضى للنظر في مقترحات "فنيش إكونوم بنك" (مصرف الاقتصاد الخارجي) والتعاون معه، وانطلاقا من أن "فنيش إكونوم بنك" شارك منذ البداية في تطوير "سوخوي سوبرجت 100" وكمالك لأسهم، وبعد اتخاذ قرار تحويل القرض إلى أسهم، هناك بالتأكيد منطق في هذا المعنى. 

    مضيفات طيران يشاركن في مراسم تسليم طائرات سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيفو في موسكو
    © Sputnik . Vitaly Belousov
    شركات الطيران تتسلم مزيدا من طائرات "سوخوي سوبرجيت"
    وأضاف "لكن من وجهة نظر المهام الحالية والمستقبلية – هذا يرتبط ليس بمعهد التطوير اليوم، بل وبشكل مباشر بالشركة المصنعة نفسها، التي تشمل "طائرات سوخوي المدنية" وشركة الطيران المتحدة و"روستيخ".

    وأضاف "أولا، ينبغي مقارنة "سوخوي سوبرجت 100" مع طائرة إقليمية، فمن منافسيها المباشرين طائرة "إمبراير 190"، هذا إذا كنا نتحدث عن المقارنة، لأنه إذا كنا نقارن مع "إيرباص" أو "بوينغ"، فهذا سيكون خطأ من وجهة نظر استيعاب عدد الركاب، وهو يختلف تماما، كما يقولون اليوم، تكاليف الصيانة مختلفة تماما والأكثر من ذلك، مسألة مسافة النقل وعدد الركاب".

    ولفت مانتوروف إلى أن كل هذا لا يستبعد احتمال أن تكون القضايا المتعلقة بخدمة ما بعد البيع لطائرات "سوخوي سوبرجت 100" لا تزال قيد التطوير.

    وخلص وزير الصناعة والتجارة إلى القول "نحن قبل اليوم، لم تكن لدينا تجربة عالية الجودة في خدمة تقنيات الطيران المدني، ومع ظهور "سوبرجت" اضطررنا إلى تطوير هذه الكفاءات بشكل مستقل، دون اللجوء إلى التكنولوجيات الأجنبية حتى الآن".

    وكان نائب رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية، ألكسندر ريدكو، قد قال لوكالة "سبوتنيك" بأن تكلفة فترة تعطل طائرات "سوخوي سوبرجت 100" يجب ألا تؤثر على سعر التذاكر، وينبغي أن تتحمل معاهد التصميم (التطوير) والشركة المنتجة عبء خدمة صيانة الطائرات في مرحلة تطوير نظام الخدمة.

    سوخوي سوبر جيت 100 في المنتصف
    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا تنوي بيع 30 طائرة سوخوي سوبرجيت - 100 خلال 2018
    وكان المكتب الصحفي لهيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية قد أكد لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس الهيئة، إيغور أرتيمييف، أرسل خطابا إلى وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة ومكتب نائب رئيس الوزراء، مكسيم أكيموف، أشار فيه إلى أن متوسط ​​تكلفة تذاكر الطيران على الخطوط التي تخدمها "سوخوي سوبرجت 100" أعلى بنسبة 20 في المئة من الطائرات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة، وأكدت وزارة النقل الروسية استلام الخطاب.

    والجدير بالذكر، أن طائرات "سوخوي سوبرجت 100" الروسية للركاب تتسع لـ 98 راكبا، ويصل مداها إلى 4.4 ألف كيلومتر (2470 ميل). 

    وقامت "سوبرجت" بأول تحليق لها في عام 2008، وفي عام 2011 بدأ استخدامها التجاري، وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة من هذا النوع 36 مليون دولار.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الطيران المدني, وزارة التجارة والصناعة الروسية, سوخوي سوبر جت, سوخوي
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