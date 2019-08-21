بوتين: روسيا مهتمة باستعادة علاقاتها الكاملة مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة باستعادة العلاقات كاملة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا من القيادة الجديدة إظهار موقف بناء تجاه ذلك".