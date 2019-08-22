مسؤول كوري جنوبي: نتوقع استئناف المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية "قريبا"

قال نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم هيون - تشونغ، إنه من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووي قريبا.

وأضاف، اليوم الخميس 22 أغسطس / آب: "إن المحادثات ستسير على نحو جيد، مما يعزز الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات بعد جمود دام طويلا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأدلى المسؤول الكوري الشمالي بهذا التقييم المتفائل بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في سول.

وقال كيم أيضا إن كوريا الجنوبية ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي، في وقت لاحق اليوم الخميس، لمراجعة اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، التي هددت سول بإلغائها وسط خلاف دبلوماسي وتجاري متصاعد بين البلدين.