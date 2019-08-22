بريطانيا تعرض فيلما عن عمل بوتين الاستخباراتي قبل توليه الرئاسة

وكشف موقع القناة أن الفيلم سيكون عن كيفية تطبيق بوتين خبرته كعميل استخباراتي قبل أن يصبح رئيسا لقوة نووية.

تم تصوير المسلسل في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، ويؤكد المؤلفون بأن الفيلم سوف يوضح كيف "أثرت تجربة بوتين الشخصية على سياسته، وكيف تم إنشاء روسيا الحديثة بفضل الإحساس الشديد بالخيانة والفخر والغضب"، وكيف انتشرت أفكار الرئيس الروسي في جميع أنحاء العالم، من القرم إلى سالزبوري وواشنطن.

وسيعرض الفيلم مشاهد لتعليقات بوتين والأشخاص المقربين منه والأشخاص الذين تغيرت حياتهم كثيرا جراء أفعاله. وعزمت القناة أن بوتين أراد "جعل روسيا عظيمة مرة أخرى" وتغيير موقعها على الساحة الدولية.

وصرح المنتج التنفيذي للفيلم، جيمس روغان، أنه "لفهم ما يحدث في العالم في الوقت الحالي، تحتاج إلى فهم فلاديمير بوتين".

في وقت سابق، تم بث برنامج كوميدي على قناة "بي بي سي 2"، يدعى "أمسية مع فلاديمير بوتين" والذي تلقى تعليقات سلبية من نقاد التلفزيون والمشاهدين.