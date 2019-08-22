جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.

موسكو - سبوتنيك. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا".

وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

وأكد جونسون على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني قائلا إن بلاده "تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا.

وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود الإيرلندية".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون سيدافع ويحمي المواطنين البريطانيين في فرنسا كما سنفعل نحن مع المواطنين الفرنسيين في بريطانيا".