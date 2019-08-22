بالفيديو... إسرائيل تستهدف إحدى طائراتها

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، إن قواته في مرتفعات الجولان المحتلة أطلقت عن طريق الخطأ النار على طائرة مدنية بعد ظنهم أنها طائرة سورية.

أثار ظهور طائرة صغيرة في سماء الجولان ردا فوريا من قبل الجنود الإسرائيليين الذين ظنوا أنها طائرة سورية تريد غزو إسرائيل.

המטווח שעשו היום לוחמי גדוד 101 של הצנחנים במרכז רמת הגולן על מטוס צילום ישראלי אזרחי, לאחר שחשבו בטעות שהוא מטוס סורי עויין שחדר לישראל. המטוס חטף כמה קליעים. לטייס שלום. זה היה עלול להיגמר רע מאד. pic.twitter.com/9KR2QWAOU6 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) August 21, 2019

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يقوم ثلاثة جنود بإطلاق النار على طائرة تطير فوق الحقول.

وتضررت الطائرة المدنية وأصيبت بثلاث رصاصات قبل أن أدرك المهاجمون أنهم يستهدفون مواطنا إسرائيليا، وذكرت مصادر محلية أن الطيار نفسه اعتقد أنه تعرض لإطلاق النار من قبل الجيش السوري، وقد تمكن من الهبوط في مطار محنايم قرب الحدود اللبنانية.

وصرح الجيش الإسرائيلي إن هذا حادث خطير وسيجري التحقيق فيه، وهناك دروس سنتعلمها منه.

وأضاف: "لم يصب أحد خلال الحادث الغريب، وهذه من الإجراءات العسكرية المعتادة التعرف على "طائرات التسلل" ومواجهتها على مقربة من الحدود السورية، بحسب صحيفة "إسرائيل ناشونال نيوز".