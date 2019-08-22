واشنطن تواصل مراقبة أنشطة بيونغ يانغ النووية عن كثب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة النشاطات النووية لكوريا الشمالية عن كثب وهي ملتزمة بمواصلة المحادثات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.

واشنطن - سبوتنيك . جاء في تقرير الخارجية الأمريكية "تواصل الولايات المتحدة رصد الأنشطة النووية لكوريا الشمالية عن كثب. ولا يزال نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية من أجل تحقيق نزع الأسلحة النووية النهائي من كوريا الشمالية والذي يمكن التحقق منه تماما".

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة "تواصل العمل مع طائفة واسعة من الشركاء والمجتمع الدولي" بشأن مسألة نزع الأسلحة النووية من جمهورية كوريا الشمالية.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً جديداً حول تنفيذ التزاماتها بموجب مختلف اتفاقات مراقبة الأسلحة وعدم الانتشار ونزع السلاح.

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، في وقت سابق من اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوزط، إنه لا يثق بزعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون. حيث أكد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي...

هذا وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمتين مع كيم جونغ أون، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاقات ملموسة بشأن مسألة نزع السلاح النووي.