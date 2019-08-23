إغلاق جسر جورج واشنطن في نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

وأعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو على "تويتر" أنه تم إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج في حوالي الساعة 9 مساء (0100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) بعد بلاغ بوجود تهديد حول عبوة مشبوهة، مشيرا على المسافرين. بإيجاد طرق بديلة للجسر الذي يعد أحد أكثر الجسور استخداما في العالم.

The George Washington Bridge is now closed in both directions due to police activity. NYPD is responding with its partners to a suspicious device.



Expect detours and delays around the GWB approaches. Use alternate routes. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 23, 2019

ومنذ ذلك الحين، فتحت السلطات المستوى السلفي من الجسر، في حين ظل المستوى العلوي مغلقا في كلا الاتجاهين عبر الجسر الذي يربط نيويورك بنيو جيرسي فوق نهر هدسون.