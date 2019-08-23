القنصلية الكندية في هونغ كونغ تعلق سفر موظفيها إلى الصين

قالت القنصلية الكندية في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، إنها قررت منع موظفيها المحليين من السفر إلى البر الرئيسي الصيني، وذلك بعد أيام من تأكيد أنباء اعتقال موظف بالقنصلية البريطانية في الصين.

ولم تذكر القنصلية الكندية، في رسالة لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني، سببا للقيود المتعلقة بالسفر.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، اعتقال سايمون تشنغ الموظف بالقنصلية البريطانية في مدينة شنتشن الحدودية المتاخمة لهونغ كونغ بتهمة مخالفة القانون، بحسب "رويترز".

Chinese Foreign Ministry spokesman Geng Shuang said Simon Cheng, a Chinese national working at Britain's Hong Kong consulate had been detained for 15 days by Shenzhen police for violating public security management regulations. pic.twitter.com/AmlIoEi4jM — Erkin Öncan (@ErkinOncan) August 21, 2019

كان مكتب الشؤون الخارجية البريطاني عبّر في بيان الثلاثاء عن قلقه بعد معلومات تتحدث عن توقيف السلطات في الصين القارية أحد موظفي قنصلية المملكة المتحدة في هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.

وقال البيان: "نحن بصدد تقديم الدعم لعائلته والسعي للحصول على مزيد من المعلومات من سلطات إقليم غوانغدونغ وهونغ كونغ".