فيديو من الداخل...هبوط اضطراري لطائرة من الولايات المتحدة في هاواي

بعد الهبوط، تم إجلاء الركاب باستخدام سلالم الطوارئ. وأصيب سبعة أشخاص نتيجة هذا الحادث.

هبطت طائرة الخطوط الجوية Hawaiian Airlines اضطراريا في هونولولو في جزر هاواي. نتيجة لهذا الحادث، تم نقل سبعة ركاب إلى المستشفى.

كانت طائرة إيرباص 321 متجهة من أوكلاند إلى هاواي وعلى متنها 184 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت "سي إن إن".

For information related to today’s flight #HA47, please see below. We sincerely apologize to our guests for this incident. pic.twitter.com/ugyiidzx9d — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) August 22, 2019

قبل 20 دقيقة من الوصول إلى المطار المحدد، ظهر دخان في المقصورة وحجرة الشحن الخاصة. بعد الهبوط، تم إجلاء الركاب باستخدام سلالم الطوارئ.

وفقا لمتحدث باسم شركة الطيران، ظهرت أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون لدى خمسة بالغين وطفلين. وفقا لمعلومات أولية، حالتهم ليست خطيرة.

لم يعرف حتى الآن مصدر الدخان.